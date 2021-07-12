بداية من أغسطس.. كيف تصرف المعاش عبر محفظة الهاتف المحمول؟

كتبت- ياسمين سليم:

تتيح هيئة التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، بداية من معاش شهر أغسطس المقبل لمن يرغب.

وأعلنت الهيئة الأسبوع الماضي أنها وقعت بروتوكولًا مع 4 شركات محمول عاملة في مصر، لصرف المعاشات عبر محافظ الهاتف المحمول.

وإذا كنت ترغب في صرف معاشك عبر محفظة الهاتف المحمول بداية من الشهر المقبل فاتبع الإجراءات التالية:

- توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها.

- اطلب فتح محفظة إلكترونية على رقم هاتفك المحمول.

- وقع على طلب صرف المعاش عبر المحفظة.

- تُستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمينات وشركة المحمول لتيسير الإجراءات على المستحقين.

ويمكن لصاحب المعاش الاستفادة بخدمات المحافظ الإلكترونية وهي كالآتي:

- السحب النقدي

- التحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة

- سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية

- الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code.