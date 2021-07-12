بداية من أغسطس.. كيف تصرف المعاش عبر محفظة الهاتف المحمول؟
كتبت- ياسمين سليم:
تتيح هيئة التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، بداية من معاش شهر أغسطس المقبل لمن يرغب.
وأعلنت الهيئة الأسبوع الماضي أنها وقعت بروتوكولًا مع 4 شركات محمول عاملة في مصر، لصرف المعاشات عبر محافظ الهاتف المحمول.
وإذا كنت ترغب في صرف معاشك عبر محفظة الهاتف المحمول بداية من الشهر المقبل فاتبع الإجراءات التالية:
- توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها.
- اطلب فتح محفظة إلكترونية على رقم هاتفك المحمول.
- وقع على طلب صرف المعاش عبر المحفظة.
- تُستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمينات وشركة المحمول لتيسير الإجراءات على المستحقين.
ويمكن لصاحب المعاش الاستفادة بخدمات المحافظ الإلكترونية وهي كالآتي:
- السحب النقدي
- التحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة
- سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية
- الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code.
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