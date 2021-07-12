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أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:51 م الإثنين 12 يوليه 2021
أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 785 جنيهًا مقابل 787 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 673 جنيهًا، وعيار 24 نحو 897 جنيهًا، والجنيه الذهب 6280 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 9.3 دولار، بنسبة هبوط قدرها 0.52%؛ ليسجل 1798.9دولار، في الساعة 12:40 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

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