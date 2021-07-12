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قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها.. فكيف تطورات في 6 سنوات؟ (تفاعلي)

12:07 م الإثنين 12 يوليه 2021
قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها.. فكيف تطورات في 6 سنوات؟ (تفاعلي)

هيئة قناة السويس

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% خلال 6 سنوات، لتحقق أعلى إيراد في تاريخها خلال العام المالي الماضي.

وأعلنت هيئة قناة السويس أمس أنها حققت أعلى إيراد لها في التاريخ بقيمة 5.84 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وارتفع إيراد قناة السويس مقارنة بالعام المالي الأسبق، مما يعني أنها لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا على حركة التجارة والنقل.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى سياسة الحوافز والخصومات التي تقدمها للخطوط الملاحية العالمية، فضلًا عن تنوع منتجاتها.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات قناة السويس خلال 6 سنوات وحتى العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2021.

قناة السويس إيرادات قناة السويس هيئة قناة السويس فيروس كورونا حركة التجارة

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