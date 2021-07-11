الاتصالات توقع مذكرتين مع مايكروسوفت لتطوير مهارات أكثر من 220 ألف شاب

كتب- علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت مصر للتعاون في إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات في مجالات بناء قدرات الشباب وتحفيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقالت وزارة الاتصالات، في بيان لها اليوم الأحد، إن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار سعي الوزارة لإعداد الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات التكنولوجيا، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت مصر في إطلاق برنامج بناء القدرات الوطنية "تميز" من أجل إعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

ووفقا للوزارة، تبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم ثلاث سنوات؛ ويشمل نطاق أعمالها التعاون في تنفيذ مبادرة "احترف أون لاين" لإتاحة تدريب ذاتي مهني متعدد المستويات لنحو 10 آلاف متخصص في تكنولوجيا المعلومات في مصر سنويا.

كما يتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم التعاون في تنفيذ مبادرة "طور وغير" لتشمل المهارات الرقمية ومهارات التوظيف ومهارات البرمجة وذلك بمستهدف تطوير مهارات 200 ألف شاب سنويا، فضلا عن إطلاق مبادرة "المهارات العالمية" لتطوير مهارات الشباب في أكثر 10 وظائف مطلوبة في جميع أنحاء العالم بمستهدف 10 آلاف متدرب في 2021.

وتتضمن مذكرة التفاهم كذلك التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة "انطلق" التي تستهدف أصحاب العمل الحر في مصر بدءا بمسار مطوري البرمجيات وذلك بمستهدف نحو 1200 متدرب سنويا، وفي إطار مبادرة "احترف أون لاين لتدريب المدربين" سيتم التعاون في بناء قدرات 3000 متدرب كل 3 أشهر من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في مختلف المحافظات.

وتشمل المذكرة التعاون في تنفيذ مبادرة "تطوير المهارات" من خلال مسارات تدريب لعدد 500 من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات بالجهات الحكومية على التقنيات المتقدمة، كما سيتم تنفيذ ورش عمل لعدد 100 من القادة الحكوميين من خلال كلية أعمال مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، بحسب البيان.

ووقع على مذكرة التفاهم رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.

فيما تهدف المذكرة الثانية الموقعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مع شركة مايكروسوفت مصر إلى تعزيز التعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة وتحفيز الإبداع التكنولوجي ودعم وتدريب رواد الأعمال، وذلك من خلال برنامج الشركة والذي تنفذه على مستوى العالم والمعروف باسم "مايكروسوفت للشركات الناشئة".

وتشتمل مذكرة التفاهم على أربعة مسارات للتعاون بين شركة مايكروسوفت مصر ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من بينها دعم 100 شركة ناشئة وتعزيز فرص نموها بشكل مستدام من خلال إتاحة خدمات سحابة "مايكروسوفت أزور" للشركات الناشئة بقيمة تقدر بـ 3 ملايين دولار.

كما تتضمن دعم هذه الشركات أيضا من خلال الدعم والتمكين التقني، والاستشارات الفنية، والتواصل مع خبراء الشركة، والمساعدة في الوصول إلى العملاء، والتدريب على استراتيجيات اختراق السوق، وتقديم المساعدة في الوصول إلى المستثمرين، وفقا للبيان.

تتضمن مسارات التعاون بين الهيئة وشركة مايكروسوفت أيضا تدريب 500 من رواد الأعمال من مختلف المحافظات في التخصصات التكنولوجية وتزويدهم بالمعرفة حول أفضل الممارسات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة واستراتيجيات الدخول إلى السوق.

وفي نفس السياق، ستعمل شركة مايكروسوفت بالتعاون مع الهيئة على إثراء محتوى منصة "إبداع مصر" والمعروفة باسم "EgyptInnovate"، وكذلك التعاون في إنشاء مساحة مخصصة للشركات الناشئة والتدريب تحت اسم "Microsoft Space" بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، حيث سيتم بهذه المساحة تنفيذ برنامج "SkillsLab" لإتاحة تدريب عملي في المهارات الرقمية ذات الصلة بالسوق وبشهادات معتمدة عالميا.

ووقع على مذكرة التفاهم حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.

وقال وزير الاتصالات إن هذا التوقيع يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة من أجل تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وأضاف أن هذه الشراكات تستهدف أيضا تعزيز جهود الوزارة في خلق قاعدة من الكوادر الرقمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتمكينهم من المساهمة في تطوير قطاعات الدولة المختلفة باستخدام التكنولوجيا لتسريع عمليات التحول الرقمي والوصول إلى مصر الرقمية.

وذكر الوزير أن أوجه التعاون مع مايكروسوفت تشمل الشراكة في تنفيذ مبادرات لتحفيز العمل الريادي لدى الشباب في كافة أنحاء الجمهورية على النحو الذي يتيح لهم الحصول على فرص عمل غير تقليدية في سوق العمل المحلي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة، فضلا عن دعم الفكر الإبداعي لدى الشباب لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

كما يشمل التعاون تنفيذ مبادرة لاحتضان الشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وهو الأمر الذي يحظى على اهتمام كبير لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها أحد الدعائم لتنمية الاقتصاد الوطني، وفقا للوزير.