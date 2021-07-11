20 مليار دولار زيادة في ثروات المصريين خلال 2020 رغم كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفع إجمالي ثروات الأسر المصرية في العام الماضي بقيمة 20 مليار دولار، رغم أزمة فيروس كورونا، بحسب تقرير الثروة لبنك كريدي سويس.

وبلغ إجمالي ثروات المصريين في 2020 نحو 1.15 تريليون دولار بزيادة 1.8% عن 2019.

وفقًا للتقرير فإن متوسط ثروة الفرد البالغ في مصر تقدر بنحو 19.46 ألف دولار، بينما يبلغ المتوسط العالمي 79.9 ألف دولار.

ويبلغ نسبة الأفراد الذين تقل ثروتهم عن 10 آلاف دولار 66.5% من الألف من البالغين.

وبحسب البيانات فإن الأفراد الذين تبلغ ثروتهم من 10 آلاف دولار إلى 100 دولار نسبتهم 30.7% من الألف من البالغين، أما أكثر من 100 ألف دولار إلى مليون دولار نسبتهم 2.6%.

وبلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون ثروة أكثر من مليون دولار 0.1% من الألف من البالغين.

وعالميًا بلغت الثروات في العالم 418.3 تريليون دولار في نهاية 2020، وبلغ عدد المليونيرات في العالم 56.1 مليون شخص.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن ثروات الأسر انخفضت عالميًا بنسبة 4.4% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، وانخفضت الثروات العالمية لكل فرد بالغ بنسبة 4.7%، نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

ورغم المتاعب التي يكابدها الاقتصاد العالمي نتيجة لفيروس كورونا فإن التقرير يتوقع أن تنمو الثروات العالمية بنسبة 39% خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال إن البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل سوف تلعب دورًا هامًا، بما أنهم مسؤولين عن 42% من النمو.