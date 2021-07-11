درايف للتخصيم تحصل على الموافقة النهائية لرخصة التمويل الاستهلاكي

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت مجموعة شركات جي بي أوتو، إن شركتها التابعة درايف للتخصيم، حصلت على الموافقة النهائية من هيئة الرقابة المالية على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي لها بجانب تمويل السيارات لمواصلة التوسع بالمنتجات والخدمات المقدمة في السوق.

وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم الأحد، إن إضافة هذه الصفقة يتماشى مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتوريق، وخدمات تأجير أساطيل النقل، وخدمات التأمين على الحياة، والمدفوعات الإلكترونية لخدمة شريحة أكبر من العملاء الأفراد والمؤسسات.

وشركة درايف للتخصيم مملوكة لمجموعة جي بي أوتو بنسبة 100%.

وشركة جي بي أوتو شركة تعمل في قطاع السيارات بأسواق الشرق الأوسط مع تقديم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري.