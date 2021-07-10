كهرباء وغاز.. وزير البترول يفتتح محطة تموين وقود متكاملة في العباسية

كتب-مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين الوقود المتكاملة بمنطقة العباسية بعد تطويرها لتؤدي المحطة خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل ( بنزين 92، 95) والشحن الكهربائي وفق أحدث النظم العالمية، وتحمل المحطة علامة شركتي غازتك وإيني الإيطالية.

وقال الملا خلال الافتتاح إن الخطة القومية التي تنفذ حالياً للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات تأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالي كبير لمصلحة المواطن، حيث وجه الرئيس السيسي بتحقيق الانتشار والتوسع لمحطات الغاز في كافة المدن والطرق والمحاور للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استخدامه.

وأضاف الوزير في بيان صحفي اليوم السبت أن قطاع البترول تنفيذاً لمبادرة الرئيس مستمر حالياً في التوسع في هذا المجال حيث نجح في مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي تقدم خدماتها حالياً لتصل إلي 375 محطة على مستوى الجمهورية من نحو 180 محطة فقط قبل أقل من عام، ويستهدف تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلى 400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة في إطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلى 1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة في كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير على مستخدميها.

وأضاف الملا أنه يتم التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية للإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث يتم تنفيذ مبادرات حكومية في هذا الصدد بالتعاون بين وزارة البترول والبنك المركزي ووزارتي المالية والتجارة والصناعة لتوفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي من خلال نظام الإحلال والتجديد بالإضافة إلى التوسع في برنامج تحويل السيارات الحالي في مراكز التحويل التابعة لقطاع البترول والبالغ عددها أكثر من 100 مركز تحويل على مستوى الجمهورية وجارى العمل على زيادتها.

وأضاف أن الزيادة المضطردة في حجم استهلاك الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في السوق المحلي والتي تصل إلى 85 مليون قدم مكعب يومياً حالياً تعد بمثابة مؤشر إيجابي على زيادة وعي المواطنين واقبالهم على استخدامه بما يحقق الاستفادة للمواطنين والاقتصاد على حد سواء في إطار التكلفة المنخفضة للغاز وترشيد استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والسولار.

كما أكد الوزير أن شركة إيني الإيطالية شريك استراتيجي مهم لمصر وأن توجهها للاستثمار في مجال توزيع الوقود السائل بالسوق المحلي وإنشاء المحطات المتكاملة يؤكد حرصها على نجاح وتطوير الشراكة الممتدة منذ الخمسينيات مع قطاع البترول كأحد أكبر الشركات العاملة في البحث عن البترول والغاز حيث حرصت على تنويع مجالات استثماراتها في مصر في انشطة بترولية مختلفة إيماناً منها بمناخ الاستقرار الحالي الذي تشهده مصر والذى يدعم بقوة جذب استثمارات الشركات الأجنبية الكبرى للسوق المصري ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بشكل كبير من خلال شركات عالمية في مكانة إيني.

وتعد محطة العباسية هي أول محطة متكاملة تابعة للشركة يتم افتتاحها وتشغيلها في محافظة القاهرة وذلك بعد افتتاح وتشغيل محطات أخرى في بورسعيد وطنطا وبني سويف ودمياط، مشيراً إلى أنه من المخطط لشركة غازتك خلال العام الحالي افتتاح وتشغيل عدد كبير من المحطات المتكاملة بمحافظات أسيوط وسوهاج والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية والأقصر ودمياط.

وأضاف أن محطة العباسية المتكاملة التي نفذت أعمال تطويرها شركة غاز مصر تعمل بطاقة تشغيلية 1200 متر مكعب غاز في الساعة بما يؤهلها لتموين 1800 سيارة يومياً من خلال 8 نقاط تموين، وتوفر منتجي البنزين 92 و95 من خلال 8 منافذ تموين، علاوة على اتاحة خدمة شحن السيارات الكهربائية من خلال التسهيلات المخصصة لذلك وسداد قيمة الشحن بواسطة الكارت الممغنط أو عبر تطبيق على الهواتف الذكية، وتعتمد المحطة في تشغيلها على الطاقة الشمسية.

وتتميز المحطة بتصميم متطور من خلال وضع تسهيلات الغاز من ضواغط وخزانات غاز بدور علوي أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات يمكن استغلالها في أنشطة مختلفة لخدمة العملاء الأمر الذي من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، هذا بالإضافة لتطوير الشكل الحالي لتوفير مساحة في منطقة التموين لزيادة معدلات الأمان.