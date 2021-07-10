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انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة خلال تعاملات اليوم بسوق العبور

10:24 ص السبت 10 يوليه 2021
انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة خلال تعاملات اليوم بسوق العبور

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي والكابوريا، خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور، مقارنة بأمس.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح اليوم بين 20 و22 جنيها.

وانخفض سعر كيلو سمك المكرونة السويسي اليوم 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و80 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و120 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو البوري بين 4 و7 جنيهات ليتراوح اليوم بين 47 إلى 53 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي الاسماك

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