بالصور.. تطوير غرف خلع الملابس وحكام الـ VAR بنادي غزل المحلة

كتبت - شيماء حفظي:

انتهت شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم من أعمال تطوير غرف خلع الملابس لفريق كرة القدم بالنادي وفريق النادي الضيف، وتطوير غرفة الحكام (VAR)، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس.

ووفقا للبيان، تم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على صلاحية استاد غزل المحلة، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير نادي غزل المحلة.

وتنتظر شركة نادي غزل المحلة طرح حصة من رأسمال الشركة في البورصة، لجمع نحو 135 مليون جنيه، من خلال طرحين عام وخاص ضمن خطة تطوير النادي.

ووفقا لبيان سابق من وزارة قطاع الأعمال العام، تم اختيار علي العباسي رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للشركة.

وقررت الشركة الجديدة إنشاء موقع إلكتروني لشركة غزل المحلة لكرة القدم، واختيار خالد كرم متحدثا رسميا للشركة، واختيار شخص مؤهل‏ للإشراف على المنصة الإعلامية لشركة غزل المحلة لكرة القدم بشروط تم الإعلان عنها وسيتم الاختيار من بين المتقدمين بمعرفة أعضاء مجلس الإدارة.

وذكر البيان السابق أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة من كرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، وذلك في ضوء اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالاستثمار الرياضي بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- في كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم" تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب، ومن المقرر طرح نسبة من أسهم رأسمال الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.

وعينت الشركة الجديدة، بنك استثمار برايم، ليكون مسؤولا عن الطرح، ويتوقع محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، وفقا لما قاله لمصراوي، أن يتم تغطية الطرح عشرات المرات؛ لأنه نادٍ جماهيري، وهو أول طرح لنادٍ في سوق المال في الشرق الأوسط.