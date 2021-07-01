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ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع 20% خلال النصف الأول من 2021 (إنفوجرافيك)

01:40 م الخميس 01 يوليه 2021
ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع 20% خلال النصف الأول من 2021 (إنفوجرافيك)

ثروات أغنى 10 أشخاص

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج حدوث ارتفاع في ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بنسبة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.8% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفعت مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 221.5 مليار دولار لتصل إلى تريليون و341.4 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 6 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

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