ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع 20% خلال النصف الأول من 2021 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات شبكة بلومبرج حدوث ارتفاع في ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بنسبة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.8% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفعت مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 221.5 مليار دولار لتصل إلى تريليون و341.4 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 6 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.