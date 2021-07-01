تنمية المشروعات ينظم معرضا بالزيتون لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مخفضة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه ينظم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، معرض مستلزمات العيد لأهالي القاهرة والذي ينطلق اليوم الخميس الأول من يوليو ويستمر حتى 3 يوليو بمنطقة الزيتون (شارع العزيز بالله بجوار جامع العزيز بالله) مِن العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً.

وقال الجهاز إنه يشارك في المعرض العشرات من المشروعات المتميزة الممولة من الجهاز والتي تتمتع منتجاتهم بالجودة العالية.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التنسيق الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات مع مختلف جهات الدولة ومؤسساتها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، وتقديم الخدمات المالية والتسويقية لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم.

وأشار الجهاز إلى أن المنتجات المعروضة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والمنتجات الغذائية والملابس واحتياجات المنزل والديكور والهدايا ولعب الأطفال والمنتجات اليدوية مما يتيح للأسر والأهالي توفير احتياجاتهم المختلفة بأسعار مخفضة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وحزب مستقبل وطن لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات، وفتح منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات الصغيرة لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفقا للبيان.