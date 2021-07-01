التنظيم والإدارة يطلق النسخة المطوّرة من بوابة الوظائف الحكومية

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، عن إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية http://jobs.gov.eg/ ، والمعنية بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقال رئيس الجهاز، إن إطلاق النسخة المطورة من البوابة يأتي في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، و إعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.

كما أعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين 238 مهندسا بالوزارة والجهات التابعة لها بالمحافظات، ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط المطلوبة على البوابة http://jobs.gov.eg/، والتقديم بدءا من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل، وذلك حتى يتسنى للراغبين في التقدم لهذه الوظائف من إعداد المستندات اللازمة للتقديم.

يذكر أن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نصت على أن :" يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.