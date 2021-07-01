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التنظيم والإدارة: تدريب القيادات المالية للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

11:26 ص الخميس 01 يوليه 2021
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القاهرة - مصراوي:

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنفيذ البرامج التخصصية في مجال الشئون المالية لتنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في الإدارات المالية، بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك في إطار قيام الجهاز بإدارة عملية تدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة، وفقا لبيان من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم الخميس.

ورحب الدكتور محمد معيط وزير المالية بالمشاركة في تدريب الموظفين العاملين في الإدارات المالية بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، خاصة في ظل عمل الوزارة على ميكنة الخدمات المقدمة منها.

وأضاف وزير المالية أن البرنامج التدريبي يحتوى على معارف هامة، حيث يتعرف الموظف المتدرب على التحول الرقمي لنظم الدفع والتحصيل الإلكتروني، والإطار العام للحسابات والصناديق الخاصة، النظام المحاسبي لها، إلى جانب نظرة عامة على الباب السادس والفرق بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري وعقود التوريدات والمقاولات، والإطار العام للموازنة العامة للدولة، كما يتعرف أيضا على قانون التعاقدات والنشر الإلكتروني على بوابة التعاقدات في ظل القانون رقم 5 لسنة 2015.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة المالية صالح الشيخ معيط محمد معيط العاصمة الإدارية

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