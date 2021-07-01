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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

10:22 ص الخميس 01 يوليه 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 20 و24 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 70 و80 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 43 و47 جنيهًا، و سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

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