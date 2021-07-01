مستشار زاهي حواس ينفي منعه من السفر: سنقاضي مروجي الشائعات

كتب- محمد لطفي:

أكد علي أبودشيش، المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، عدم صحة ما أشيع بشأن منع عالم المصريات الكبير من السفر للخارج.

وقال أبودشيش، في بيان له، إنها شائعات ليس لها أساس من الصحة وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

وأوضح أن عالم المصريات الدكتور زاهي حواس عاد من روسيا الاتحادية بعد زيارة استغرقت يومين، خلالها ألقى محاضرة للترويج للسياحة المصرية ووقع كتابه "سحر الأهرامات" والذي صدر باللغة الروسية، وقابل وزيرة الثقافة الروسية وتحدث عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة واهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالآثار المصرية والمتاحف وترميم القاهرة الخديوية والإسلامية.

وأكد أن ما يثار من قبل البعض على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من قرار منع الدكتور زاهي حواس من السفر هو أمر عارٍ من الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة كل من سولت له نفسه في ترويج الإشاعات المغرضة والتي ليس لها أساس من الحقيقة.​