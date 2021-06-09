100 مليون دولار من "الاستثمار الأوروبي" للبنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتبت-منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري عقداً تمويلياً للحصول على 100 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف دعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يمكنهم من مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، تأتي لتؤكد قوة العلاقات التي تربطهم بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك الأهلي على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تشير إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة على الرغم من التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخراً.

وأشار عكاشة إلى أن هذا التمويل يهدف لدعم كفاءة مصادر الطاقة، وسيخدم قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً في مصر، هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، هو ثالث تسهيل أخضر يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي.

وبحسب ما قاله أبو الفتوح، فإن التمويل سيتم إعادة إقراضه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض، بالإضافة إلى تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).

وقال هشام السفطي، رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، إن تلك الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية للقروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.