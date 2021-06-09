مصر تتوقع جذب 4 مليارات دولار بعد ضمها لمؤشر فاينانشال تايمز راسل للسندات

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد "الفاينانشال تايمز راسل"، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، من المتوقع أن يسهم في ضخ حوالي 4 مليارات دولار استثمارات إضافية داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة.

وأضاف معيط أن ذلك يأتي بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وذكر أن هذا الانضمام يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة.

وأوضح الوزير أن هذه المقترحات الإضافية تتضمن تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها.

وقال الوزير: "نمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية؛ بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية".

وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تواصلًا مستمرا مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية.

وأضاف أن تطوير هذا السوق يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين وتخفيض تكلفته.

وذكر كجوك أن مؤشر السندات الجديد "الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة" يحتوي حاليًا على السندات الصادرة من 13 دولة بقيمة تبلغ 414.8 مليار دولار، وتدخل مصر في هذا المؤشر بـ 80 إصدارًا تمثل الحد الأقصى المسموح به لكل دولة 10%.

وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إلى أن انضمام مصر لقائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية ومؤشر السندات الخضراء منذ حوالي شهرين، بالإضافة إلى مؤشر "الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة"، يؤكد وضع مصر علي الخريطة العالمية للمؤشرات ويرفع ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وسوق الأوراق الحكومية المصرية.

وأوضحت أن مؤشر الفاينانشال تايمز راسل للأسواق الناشئة هو الاسم التجاري لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة فوتسي الدولية المحدودة، وشركة فرانك راسل التي تشتهر بمؤشرها "فوتسي 100"، ومؤشر "راسل 2000"، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤشرات الأخرى.

وقالت نيفين منصور إن "مؤشر الفاينانشال تايمز راسل" للسندات الحكومية يتتبع عددًا من الدول مثل المغرب وباكستان وأوكرانيا وصربيا.