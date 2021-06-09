مشتريات أجنبية ومحلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.79% إلى مستوى 10042 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24%، واستقر مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.3%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 37.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 10.2 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 47.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس، بنسبة بلغت 1.4% إلى مستوى 9963 نقطة