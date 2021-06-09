وزير البترول: مصر بدأت خطوات فعلية في صناعة الهيدروجين

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر بدأت خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول كعضو رئيسي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، قال الوزير إن قطاع البترول يتواصل حالياً مع الدول والشركات العالمية ذات الخبرات الفنية الكبيرة في هذا المجال لاستكشاف فرص التعاون، وأنه تم تنفيذ مشروعات تجريبية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الملا كمتحدث رئيسي في فعاليات المنتدى الأول "إطلاق صناعات الهيدروجين في أفريقيا" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث شارك فيه عن مصر أيضاً كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وخالد جلال سفير مصر في برلين، ونظمته منظمة "Afrika-Verein" في إطار أيام الطاقة الألمانية الأفريقية 2021.

وأضاف الملا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول في صناعة الهيدروجين وخاصة توافر مصادر الغاز الطبيعى في مصر لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق والذي يعد مهماً على المديين القصير والمتوسط حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بفعالية وجدوى اقتصادية عالية.



وأوضح أن مصر لديها سوق محلي واسع وصناعات تمثل مستهلكين محتملين للهيدروجين، كما تتمتع بموقع استراتيجي وموانئ على البحرين المتوسط والأحمر للوفاء بالطلب المحلي والإقليمي والعالمي على الهيدروجين، بالإضافة إلى خبرتها الطويلة في التكنولوجيات المستخدمة في إنتاج الهيدروجين وشراكتها الممتدة مع الشركات المزودة لتكنولوجيات الإنتاج.

كما تتوافر بمصر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاع البترول للمساهمة في التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الهيدروجين، إلى جانب توافر البنية الأساسية والشبكات لنقل المنتج وتوافر الخبرة الفنية للتعامل معه وتخزينه، وفقا للوزير.



وأكد الملا أن مصر ستواصل الاستثمار في توفير مقومات إنتاج الهيدروجين وتكنولوجيات تجميعه وتخزينه وعقد شراكات استراتيجية وتعاون مع الدول والشركات العالمية الكبرى، مؤكداً أن مصر واحدة من أفضل الوجهات للمستثمرين إقليمياً ودولياً في هذه الصناعة الواعدة.



وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة واستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي يجري تحديثها حالياً.

وأوضح الملا أن هذه الخطوات تأتي اتساقا أيضا مع اتفاقية باريس للمناخ التي صدقت عليها مصر والتي تهدف لدعم الاستجابة العالمية لمخاطر التغير المناخي.

كما استعرض الملا، في كلمته، جهود قطاع البترول لاستثمار الغاز الطبيعي كمصدر مهم للانتقال نحو الطاقة النظيفة باعتباره أنظف أنواع الوقود التقليدي، مشيراً إلى ما تم من مبادرات في هذا المجال وخاصة على الصعيد الإقليمي بعد التأسيس الرسمي لمنتدي غاز شرق المتوسط.

كما أشار إلى اتخاذ إجراءات لدعم وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف في السوق من خلال إحلاله محل السولار والمازوت بمحطات الكهرباء، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي وإحلاله محل البوتاجاز في أكثر من 12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في السيارات من خلال خطة طموحة لتحويل أكثر من 450 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة.