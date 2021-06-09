غزل المحلة.. 10 معلومات عن أول نادٍ يطرح في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت شركة غزل المحلة لكرة القدم، إجراءات طرح حصة منها في البورصة، بتعيين بنك استثمار برايم، مديرا للطرح.

ويقدم مصراوي، أبرز المعلومات عن الشركة الجديدة وتفاصيل طرحها في البورصة.

1 – تأسست شركة غزل المحلة لكرة القدم لفصل نادي غزل المحلة عن شركة غزل المحلة للغزل للنسيج.

2 – بدأت فكرة تأسيس شركة مستقلة للنادي، بعد أن صعد فريق غزل المحلة للدوري الممتاز الموسم الحالي وحقق نتائج جيدة.

3 – تعد هذه أول شركة لكرة القدم تأسست في مصر، تنفيذا لقرار وزارة الشباب والرياضة بأن تكون الأندية شركات مساهمة.

4 – يبلغ رأس مال الشركة 200 مليون جنيه، وسيتم طرح حصة تقترب من النصف للتداول في البورصة.

5 – تبلغ قيمة الطرح النقدي لأسهم شركة نادي غزل المحلة في البورصة نحو 135 مليون جنيه.

6– سيكون متاحا للمواطنين الاكتتاب في طرح الشركة بالبورصة، من خلال طرح عام بقيمة 120 مليون جنيه.

7– تبلغ قيمة الطرح الخاص لأسهم الشركة في البورصة بحد أدنى 15 مليون جنيه، يتم بيعها لمؤسسات؛ لتكون متمثلة في مجلس الإدارة.

8 – تستعد شركة برايم القابضة– مدير الطرح–؛ لتنفيذ حملة توعية للمواطنين في مدينة المحلة، وشرح طرق وتفاصيل وكيفية الاكتتاب في سهم الشركة في الطرح في البورصة.

9 – متوقع الانتهاء من إجراءات طرح شركة النادي في البورصة مع هيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية خلال شهرين.

10 – ستكون شركة نادي غزل المحلة أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة بالشرق الأوسط.