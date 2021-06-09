أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى لها منذ مايو 2019

كتبت-ياسمين سليم:

صعدت أسعار النقط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2019 خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر برميل خام برنت 72.8 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ مايو 2019، بارتفاع نسبته 0.72%.

وارتفع خام غرب تكساس إلى 70.66 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 071% مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار النفط قد تضررت بشدة خلال العام الماضي جراء انتشار فيروس كورونا، لكن قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاؤها، بخفض الإنتاج عزز الأسعار مرة ثانية، كما ساهم عودة النشاط الاقتصادي في العالم لتعزيز الطلب على النفط مما رفع أسعاره.