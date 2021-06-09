رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم: ندرس 3 عروض لاختيار أكاديمية لتطوير فرق الناشئين والبراعم

كتبت-شيماء حفظي:

قال علي العباسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غزل المحلة لكرة القدم، إن الشركة تدرس 3 عروض لاختيار أكاديمية أجنبية لتطوير فرق الناشئين والبراعم.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر ستاد غزل المحلة، أن تلك العروض من شركات في "بولندا، وهولندا، وألمانيا".

وتسعى الشركة للتعاون مع أكاديمية أجنبية لتنفيذ برنامج متكامل خلال 3 سنوات، لتطوير فرق الناشئين بين 15-20 سنة، وفرق البراعم من 9-13 سنة، وفقا للعباسي.

وأضاف العباسي أن خطة الشركة تستهدف أن تكون مركزا لجذب وتنمية مهارات ناشئي كرة القدم وتأهيلهم للفريق الأول، ثم احترافهم بالخارج.

وأضاف أن "الهدف صناعة لاعب لتصديره" خاصة وأن منطقة المحلة وأنحائها عامرة بالمواهب.

وذكر أنه من المستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على التطوير من أجل الارتقاء بالنادي خلال الفترة المقبلة وجعله قادرا على المنافسة.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال خلال المؤتمر، إن فكرة تأسيس شركة لكرة القدم بدأت في سبتمبر 2020 بعد الاحتفال بصعود فريق غزل المحلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف أن الهدف من الشركة ليس فقط وضع الأسس لاستمرار الفريق الأول في الدوري الممتاز، وإنما تطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانيات جيدة وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية.

جدير بالذكر أنه في ضوء اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالاستثمار الرياضي بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، انتهت الوزارة من تأسيس شركة غزل المحلة من كرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادي غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتكون الشركة في كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم" تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب، ومن المقرر طرح نسبة من أسهم رأسمال الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.