الضرائب تطالب الشركات الملزمة بسرعة للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع المنظومة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء.

وأوضح عبد القادر الخطوات التي يجب على الممول اتباعها للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تتمثل في إرسال الممول المستندات المطلوبة منه على إيميل المصلحة (einvoice@eta.gov.eg) والمتمثلة في البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة وخطاب تفويض مختوم من الشركة.

وذكر أنه بعد هذه الخطوة سيستلم الممول إيميل من مصلحة الضرائب محدد به موعد لإنشاء الملف الرقمي، وفي الموعد المحدد سيقدم الممول أصول هذه المستندات للإطلاع عليها وأيضًا تسليم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة.

وأشار عبد القادر إلى أنه يلي ذلك قيام الممول بضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص به من خلال الدخول على اللينك التالي https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/ وتحميل شهادة UAT، ثم يقوم الممول بإتباع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص به.

وقال إن الممول بعد قيامه بتلك الخطوات سيستلم على الإيميل الخاص به دعوة من مصلحة الضرائب يتمكن الممول من خلالها من التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ثم يقوم الممول بفتح الدعوة واستكمال بياناته على الشاشة، وبالضغط على حفظ سوف يصل للممول "OTP" على تليفونه، ليقوم بإدخاله وبهذه الخطوة يكون قد تم تسجيله على المنظومة.

وأضاف عبد القادر أنه يمكن للممول ضبط التنبيهات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إدارة التنبيهات، حيث يمكنه اختيار استلام التنبيه على بريده الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية القصيرة "sms" أو على "ERP" (نظام تخطيط الموارد المؤسسي)، وكذلك يمكنه استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح إضافة مستخدمين جدد على حساب الممول خلاف المفوض للتعامل مع المنظومة، وذلك بتسجيل بياناتهم من رقم قومي واسمه باللغة العربية والإنجليزية، ومدة الصلاحية وطبيعة العمل.

وأوضح عبد القادر أنه إذا كان لدى الممول "ERP" فعليه تسجيل بياناته من نوعه ومدة صلاحيته، ورابط الاتصال ومفتاح التشغيل وعند الحفظ يتم إرسال رسالة تتضمن مفاتيح الربط والتشغيل، ولابد من أن يتم الاحتفاظ بها لتسهيل عملية التكامل لاحقًا.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يمكن للشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكتروني (eInvoice@eta.gov.eg)، وذلك للرد على كل الاستفسارات لديها، مضيفًا أن الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

وكانت المرحلة الإلزامية الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت في منتصف نوفمبر الماضي، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

وأعقب ذلك صدور قرار رقم 195 لسنة 2021 بإلزام كل الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة)، ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15 سبتمبر 2021.