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القابضة للغزل تتفق مع شركة هندية لإدارة قطاع الصباغة والتجهيز

10:57 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
القابضة للغزل تتفق مع شركة هندية لإدارة قطاع الصباغة والتجهيز

هشام توفيق

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج اتفقت مع شركة هندية لإدارة قطاع الصباغة والتجهيز في كل الشركات التابعة لها.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوصل للخطوات النهائية في الاتفاق فيما يتعلق بالعمالة التي ستستقدمها الشركة لنقل خبراتها للشركات المصرية.

وأوضح أنه في حال رغبت الشركة الهولندية في شراكة مع الشركات الحكومية سيكون مرحبا بها أو سيتم الاكتفاء باتفاق الإدارة.

وتعاني منظومة الصباغة والتجهيز من ضعف شديد يجعلها أضعف حلقات صناعة الغزل والنسيج في الشركات.

وقال أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إنه إضافة لاختيار إدارة محترفة تم التعاقد لتوريد أحدث الماكينات في هذا القطاع خاصة وأنه تم إسناد إنشاء مصنعين للنسيج والصباغة والتجهيز بجوار مصنع غزل 1 بشركة غزل المحلة وحدها.

وأشار رئيس القابضة إلى أنه بعد تطوير منظومة الصباغة والتجهيز يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من هذا التطوير.

ويتضمن تطوير منظومة الصباغة والتجهيز شركات حلوان وكفر الدوار والمحلة والدقهلية بالاستعانة بماكينات ألمانية تم توريدها ضمن خطة التطوير وفقا لمصطفى.

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