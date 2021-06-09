تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.