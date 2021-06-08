تفاصيل وإجراءات طرح شركة نادي غزل المحلة بالبورصة (فيديو)

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي، لشركة برايم القابضة، إن طرح حصة من شركة غزل المحلة لكرة القدم، متوقع أن يكون خلال شهرين.

وشركة برايم القابضة هي المستشار المالي المسؤول عن عملية طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة.

وأضاف ماهر في تصريحات على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل إنشاء شركة كرة القدم وتطوير نادي غزل المحلة اليوم الثلاثاء أن رأسمال الشركة 200 مليون جنيه تتضمن حق الانتفاع بعلامة شركة غزل المحلة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح نحو 135 مليون جنيه للتداول في البورصة منها نحو 15 مليون جنيه طرح خاص، والباقي بنحو 120 مليون جنيه طرح عام.

وأوضح أنه خلال الشهرين سيتم استكمال إجراءات الطرح مع هيئة الاستثمار والرقابة المالية إضافة إلى تعريف المواطنين بالمحلة بتفاصيل وإجراءات الاكتتاب بالبورصة.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير نادي غزل المحلة الذي تبلغ مساحته 42 فداناً، موضحا أنه سيتم إنشاء 3 كيانات منفصلة " نادي العاملين، ونادي خاص، وشركة غزل المحلة لكرة القدم".

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة كوزموس للاستشارات لوضع التصميمات الخاصة بنادي العاملين والنادي الخاص.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام على هامش زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إن نادي العاملين بالشركة رغم أن عددهم 15 ألف عامل إلا أن أعضاء النادي لا يتعدى 2000 عضو، فضلاً عن ضعف التردد وسوء المرافق وعدم ضخ أي مبالغ لتطويره على مدار سنوات طويلة.

وأضاف توفيق أنه سيتم تخصيص 10 أفدنة لنادي العاملين بها حمام سباحة بعد ترميمه وصيانته، والمبنى المواجه له سوف يشمل غرف للهوايات، وحول المبنى حدائق للأطفال، والدور الثاني خاص بالإدارة، منوها بأنه تم الحفاظ على سعر العضوية بنحو 48 جنيه سنوياً، مع تقديم خدمات توازي ألف جنيه.

وأوضح أن الكيان الثاني، يتمثل في إنشاء نادي رياضي اجتماعي خاص على نسق الأندية الكبرى في القاهرة والإسكندرية مثل سبورتنج والجزير، مضيفا أنه سيتم إنشاء النادي على مساحة 80 ألف متر.

وأشار توفيق إلى أن النادي الخاص يهدف إلى خدمة المجتمع المحلاوي وتوفير منفذ للأسر الراغبة في ممارسة أولادها للرياضة والمنافسة على البطولات، وأنه من المستهدف جذب 10 آلاف عضو، منهم 5 آلاف عضو في أول عامين.

وذكر أن الاشتراكات التي سيتم تحصيلها للعضوية سيتم استخدامها في إنشاء النادي، كما أنه سيتم تمويل العضوية من أحد البنوك.

وأضاف أن الكيان الثالث يتمثل في شركة غزل المحلة لكرة القدم، والتي تم البدء في خطوات إنشائها في سبتمبر 2020، بعد صعود الفريق الأول لكرة القدم للدوري الممتاز.