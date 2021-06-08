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رئيس الجمارك: 5800 طلب مفعل بنظام التسجيل المسبق للشحنات

07:50 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
رئيس الجمارك: 5800 طلب مفعل بنظام التسجيل المسبق للشحنات

الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد الطلبات التي تم تفعيلها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وصل إلى 5800 طلب.

وأضاف غتوري، خلال تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عقدته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها ولم تستكمل الإجراءات على المنظومة وصل إلى 9900 طلب، وهناك حوالي 2100 طلب حصلوا على رقم ACID الخاص بالشحنات.

وذكر أن حصيلة الجمارك خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي تجاوزت 30 مليار جنيه، موضحا أن المصلحة كانت تستهدف أن تصل الحصيلة إلى حوالي 43 مليار جنيه هذا العام ولكن ظروف كورونا أثرت على حجم الواردات وبالتالي حجم الحصيلة.

وأشار غتوري إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر تشمل حوالي 74 دولة يمثل حجم التجارة معها أكثر من 50% من حجم تجارة مصر الخارجية.

وأوضح أن هناك مناقشات داخلية تتم بين المصلحة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى بشأن توصيات بترشيد إعفاءات بعض هذه الاتفاقيات وذلك من أجل بحث تعديلها مع أطراف الاتفاقيات الأخرى لو استقر الأمر على الأخذ بهذه التوصيات.

وكشف غتوري عن أن واردات السيارات ذات المحرك المزدوج أو الكهربائية شهدت زيادة في الفترة الأخيرة، والتي كان يصل عددها سنويا إلى حوالي 3 آلاف سيارة يتم استيرادها من أوروبا خاصة ألمانيا.

ومن جانبه، قال خالد ناصف مستشار رئيس شركة إم تي إس، المشغل التكنولوجي لمشروع نافذة والتسجيل المسبق للشحنات، على هامش المؤتمر أيضا، إن حوالي 1117 شركة حصلت على تدريبات للتسجيل على المنظومة والتعامل معها بالإضافة إلى عقد أكثر من 40 ندوة منذ فبراير الماضي وحتى الآن.

مصلحة الجمارك التسجيل المسبق للشحنات ACI الشحات غتوري

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