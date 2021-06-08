1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج حتى الربع الثالث



كتبت- منال المصري:



قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت زيادة بنسبة 8.5% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2020/2021.

وأشار في بيان صادر للمركزي اليوم إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لتسجل نحو 23.4 مليار دولار مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020 بزيادة 1.8 مليار دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020 بحسب المركزي.

وتابع أن التحويلات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 ‏‏‏ استقرت تقريبا لتسجل نحو 7.85 مليار دولار مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.