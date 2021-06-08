قطاع الأعمال: لن نكون مسؤولين عن منظومة تداول القطن بعد هذا الموسم

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته ستدير منظومة تجارة القطن الموسم الجاري لآخر مرة.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارة شركة غزل المحلة اليوم الثلاثاء أن الحكومة وافقت على تعميم تجربة القطن الموسم الجاري باستثناء المساحات الكبيرة والزراعات التعاقدية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون وزارة قطاع الأعمال مسؤولة عن إدارة المنظومة هذا الموسم فقط وتتولاها جهة أخرى الموسم القادم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ بورصة السلع العمل من الموسم المقبل ويتم تداول القطن فيها.