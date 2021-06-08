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أسعار الدولار مقابل الجنيه تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

04:48 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه تتراجع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار سعر صرف الدولار بنك الإسكندرية بنك الأهلي المصري بنك مصر

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