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القابضة للغزل تحصل على 4 مليارات جنيه من "المجتمعات العمرانية" الشهر الجاري

04:03 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
القابضة للغزل تحصل على 4 مليارات جنيه من "المجتمعات العمرانية" الشهر الجاري

الشركة القابضة للغزل والنسيج

كتبت- شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن الشركة ستحصل خلال الشهر الجاري على 4 مليارات جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، ضمن خطة تطوير الشركة.

وأضاف مصطفى لمصراوي، على هامش زيارة لشركة غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة كانت اتفقت مع هيئة المجتمعات العمرانية على تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه مقابل شراكة على 7 قطع أراضي أصول غير مستغلة مملوكة لشركاتها.

وأضاف رئيس الشركة القابضة "حصلنا على ملياري جنيه قبل 6 أشهر وسنحصل خلال الشهر الجاري على 4 مليارات جنيه ويتبقى 4 مليارات جنيه نحصل عليها بعد 6 أشهر "

وتعتمد الشركة القابضة على هذا المبلغ لتمويل جزء من خطة تطوير شركاتها التابعة بتكلفة اجمالية نحو 21 مليار جنيه.


وحصلت الشركة القابضة على قرض معبري من بنك الاستثمار القومي بقيمة 1.5 مليار جنيه إضافة إلى ضمانة من وزارة المالية لاقتراض نحو 540 مليون يورو من مؤسسات تمويل دولية.

الشركة القابضة للغزل والنسيج أحمد مصطفى المجتمعات العمرانية شركة غزل المحلة بنك الاستثمار القومي

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