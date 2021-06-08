المالية: إخضاع مأكولات الدليفري للقيمة المضافة معالجة لـ"ثغرة ضريبية"

كتب- مصطفى عيد:

قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن قرار وزير المالية بإخضاع المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحلات التي تقدم خدمات التوصيل عبر مواقعها الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة جاء لمعالجة تشوه ضريبي.

وأضاف أبو عيش، بمؤتمر صحفي بوزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف ثغرة بعدم خضوع تعاملات هذه المطاعم والمحلات التي تتم عبر طلب البضائع عن طريق الإنترنت وجاء القرار لمعالجة هذه الثغرة.

وبخصوص مقترح الدول السابعة بإخضاع الشركات متعددة الجنسيات للضرائب بنسبة 15%، أشار أبو عيش إلى أن هذا القرار في حال اتخاذه سيكون له انعكاس على كل دول العالم ومن ضمنها مصر، "فنحن متداخلون مع هذا القرار ولكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية لبحث حقوق الدول من هذه الضريبة".