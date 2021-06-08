مد مهلة تقدم الدار العقارية بعرض للاستحواذ على "سوديك" 30 يومًا إضافية

كتبت- ياسمين سليم:

قررت هيئة الرقابة المالية مد مهلة تقدم شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض شراء إجباري على كامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، لمدة 30 يومًا إضافية تبدأ في 14 يونيو الجاري.

وقال بيان لهيئة الرقابة المالية للبورصة اليوم الثلاثاء إنها تلقت كتابًا من الدار العقارية تطلب فيه مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على كامل أسهم شركة سوديك، وإن الهيئة قررت مد المهلة لمدة 30 يوم عمل إضافي تبدأ من تاريخ تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء في 14 يونيو الجاري.

وذكر البيان أن مد المهلة للانتهاء من الفحص النافي للجهالة وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وفي مارس الماضي أعلنت شركة سوديك، أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية، شركة تطوير عقاري في الإمارات، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم للاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وتضمن العرض سعر شراء تقديري بين 18 و19 جنيها مصريا للسهم الواحد.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".