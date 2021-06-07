سميح ساويرس يحصل على الجنسية السويسرية الفخرية تقديرا لجهوده التنموية

حصل رجل الأعمال المصري المهندس سميح ساويرس على الجنسية السويسرية الفخرية تقديراً لمجهوداته التنموية لدعم وتطوير مفهوم المدن المتكاملة في ـأندرمات "Andermatt" وذلك من قبل مجلس "كانتون أوري" بسويسرا ، وقد تم إصدار القرار في مايو 2020، وتم توثيق شهادة الجنسية الفخرية مؤخراً بعد أن تأخر بسبب جائحة الكورونا.

وفي هذا الإطار، تسلم المهندس سميح ساويرس شهادة الجنسية السويسرية الفخرية، ليعد أول شخص غير سويسري يحصل عليها تقديرا لمساهماته الفعالة في تطوير قطاع المدن المتكاملة بهذا الموقع الاستراتيجي على مدار السنوات الماضية.

وذكر بيان اليوم الاثنين أن هذه الخطوة تعتبر شهادة أيضا على ريادة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة كمطور مدن متكاملة مصري يقدم خدمات متميزة تتوافق مع المعايير والمقاييس العالمية مما يفتح آفاقا جديدة للسوق المصري ويساهم في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن خبرة وقدرة الشعب المصري على تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي في تطوير المدن المتكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس سميح ساويرس هو مؤسس ورئيس مجلس إداره شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وهي مطور رائد للمدن المتكامله: سياحية وعقاريه وفنادق. وتعمل الشركة في سبع دول حول العالم: مصر، وسويسرا، والإمارات، وعمان، والمغرب، ومونتينيجرو، والمملكة المتحدة. وتدير المجموعة 33 فندقاً بسعة 7,198 غرفة، وتمتلك حوالي 101 مليون متر مربع من الأراضي.