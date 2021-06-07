توفيق لمصراوي: فتح الاعتمادات المستندية لتوريد وحدة إنتاج تجريبية لـ "الحديد والصلب للمناجم"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، فتحت الاعتمادات المستندية لتوريد المعدات لإنشاء الوحدة الإنتاجية المصغرة لتركيز الخام.

وأشار الوزير، إلى أن شركة المناجم – المنقسمة من الحديد والصلب المصرية تحت التصفية – تم تأسيسها لغرض إدارة المناجم ودراسة زيادة تركيز خامات الحديد، وتشغيل النموذج النصف صناعي، حتى إثبات نجاح التجربة.

وأوضح أنه في حال نجحت تجربة زيادة تركيز الخامات سيتم تطوير هذا النموذج تجاريًا من خلال زيادة رأس مال الشركة لأنه مشروع كبير وضخم.

وخلال أول اجتماع لمجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الاثنين الماضي، على إنشاء مركز تكلفة منفصل لمشروع التجربة نصف الصناعية لتركيز الخام مع الجانب الأوكراني.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الموافقة تأتي تمهيدا للبدء في أعمال التجربة أول يونيو 2021.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية وقعت في يونيو الماضي عقد شراكة مع شركة فاش ماش الأوكرانية لرفع تركيز الخام بمناجم حديد الواحات البحرية.

وأوضحت الشركة، وقتها، أن الاتفاق يستهدف رفع تركيز خام الحديد بالواحات باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر المياه.

وبحسب البيان، وصلت مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر خلال شهر أبريل الماضي إلى نحو 10.1 مليون جنيه، مثل خام حديد عالي المنجنيز (جبل) نحو 68.2% منها بقيمة نحو 6.9 مليون جنيه.

وكان التداول على أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بدأ خلال نهاية مايو الماضي، وذلك بعد تقسيم "الحديد والصلب المصرية" إلى شركتين هما شركة الحديد والصلب المصرية (شركة قاسمة) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة)، وذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية في يناير الماضي.

وجاء هذا الإجراء كأحد خطوات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد 67 عاما من بدء نشاطها وذلك بعد أن وجدت الحكومة صعوبة في استمرار نشاط الشركة وتطويرها بعد ارتفاع خسائرها خلال الأعوام الماضية.

وأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، في إفصاح آخر للبورصة، تشكيل مجلس الإدارة الجديد والذي يتضمن الدكتور مرتضى مراد طه عارف في منصب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، والمهندس طارق كمال خليل الباجوري في منصب العضو المنتدب التنفيذي.

ويضم أعضاء مجلس الإدارة الدكتورة منى عبد الحكيم رجب، ومحمد عبد الظاهر سيد، وإيهاب يوسف عبده سالم، والدكتور محمود علي فهمي.

كما اختار مجلس إدارة الشركة إبراهيم علي حسانين عثمان مدير إدارة الشئون المالية في منصب مسؤول علاقات المستثمرين.