بعد إغلاق الحديد والصلب.. ما مصير رواتب العمال حتى تسوية التعويضات؟

كتبت– شيماء حفظي:

قال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إن رواتب العاملين في شركة الحديد والصلب مستمرة خلال الفترة المقبلة، وسيتم صرفها للعاملين حتى توقيع تسوية التعويضات.

وكانت الشركة أعلنت إغلاق أبوابها ووقف حضور العاملين منذ 31 مايو الماضي، وبدء تنفيذ إجراءات التصفية وتعيين مصفٍ عام للشركة.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة، أن إدارة شركة الحديد والصلب ستضع آلية لصرف رواتب العاملين خلال فترة توقف العمل وحتى توقيع التسوية، إما من خلال وضع جداول وأيام محددة لصرف الرواتب من الشركة، أو إصدار بطاقات ATM للعمال.

وأشار الفقي، إلى أن النقابة العامة تواصل المفاوضات مع وزارة القوى العاملة حول تعويضات عمال الحديد والصلب عن قرار التصفية، مؤكدًا تمسك النقابة بحق العمال في الحصول على تعويضات مجزية.

وطالبت النقابة العامة وزارة قطاع الأعمال بصرف تعويضات تتراوح بين 400 و700 ألف جنيه لكل عامل، فيما طرحت الوزارة تعويضات تتراوح بين 225 ألفًا و450 ألف جنيه.

وأضاف الفقي، أنه بعدما تتوصل النقابة العامة لاتفاق واضح مع وزير القوى العاملة، سيجتمع وزير القوى العاملة مع وزير قطاع الأعمال للنقاش حول مطالب العمال، حتى التوصل للتسوية.