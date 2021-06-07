شعبة العمالة تطالب الصحة بمنح لقاح جونسون للعمال المسافرين إلى السعودية

كتبت- شيرين صلاح:

قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الشعبة تطالب وزارة الصحة بمنح لقاح جونسون للعمال المسافرين للسعودية، مشيرا إلى أن هذا اللقاح هو أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وقالت هيئة الغذاء والدواء السعودية، إن 4 لقاحات فقط هي المعتمدة للقادمين إلى المملكة حتى الآن، وهم "أسترازينيكا - فايزر - جونسون آند جونسون - موديرنا".

وأشار إمام، إلى أن المميز في لقاح جونسون أنه جرعة واحدة فقط على عكس لقاح استرازينيكا الذي يؤخذ على جرعتين يفصل بينهما 3 أشهر.

وأضاف إمام، أن هناك حوالي 100 ألف عامل مصري باختلاف المهن ينتظرون قرار السعودية بفتح السفر مرة أخرى أجاب.

وبحسب إمام، فإن المملكة قررت منذ فبراير الماضي منع استقبال القادمين إليها من 20 دولة من بينها مصر، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وقال إمام، إن العمال المصريين اضطروا إلى اللجوء للسفر إلى السعودية عن طريق السفر ترانزيت إلى دول أخرى غير محظورة مثل البحرين وكينيا لدخول المملكة.

وذكر إمام، أن العمال يسافرون إلى أي دولة أخرى ويجلسون لمدة 14 يوما بها، ثم يتم عمل مسحة لفيروس كورونا قبل الدخول للمملكة بيومين.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن هذه الطريقة أعلى في التكلفة سفر العمال من طريقة السفر من مصر للمملكة بشكل كامل، مشيرا إلى أن تكلفة هذه الطريقة تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه للعامل الواحد.

ووفقا لقول إمام، أنه تم سفر حوالي ما بين ألفي و7 آلاف عامل مصري للسعودية بهذه الطريقة خلال الفترة الماضية.

وتقدر عدد العمالة المصرية بالمملكة 3 ملايين عامل مصري بمهن مختلفة، وفقا لقول إمام في وقت سابق.