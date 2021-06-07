"فودافون مصر" توزع أرباحاً استثنائية بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمين العام الجاري

كتب-علاء حجاج:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مساهمين معدلة مع شركة فودافون العالمية تضمن تعديل سياسة توزيع أرباح فودافون مصر، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الاثنين.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة، التي شهد وزير الاتصالات، عمرو طلعت توقيعها، أن تقوم فودافون مصر بدفع توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الجاري، وقد تم بالفعل صرف 2 مليار جنيه منها في مارس الماضي، بحسب البيان.

وتمتلك المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون مصر والحصة الباقية تمتلكها شركات تابعة لمجموعة فودافون العالمية.

واتفق الطرفان على وضع حد أدنى لتوزيعات الأرباح مستقبلا بقيمة 60% من التدفقات النقدية الحرة لفودافون مصر.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً حصول مجموعة فودافون العالمية على حق نقل ملكية حصتها في "شركة فودافون مصر" داخل مجموعة فودافون العالمية.

كما تشمل الاتفاقية حفاظ الشركة المصرية للاتصالات على الحقوق الموجودة في اتفاقية المساهمين الحالية، بالإضافة إلى حصولها على بعض حقوق الأقلية الإضافية، ومنها حق الحصول على معلومات عن استثمارها بالشركة.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز مناخ التوافق بين الشركات؛ وهو الأمر الذي سيكون له أثرًا إيجابيًا على تطوير سوق الاتصالات المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم كافة الجهود والسياسات المحفزة لتنمية استثمارات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات المصري باعتبارها شريكا رئيسيا في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وقال عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات إن هذه الاتفاقية تقدم منفعة متبادلة للطرفين، حيث كانت الشركة المصرية للاتصالات ولا تزال شريكًا استراتيجيًا لمجموعة فودافون العالمية في السوق المصري.

وأضاف أن هذه الاتفاقية المحسنة تضمن الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية للطرفين في ضوء التعديلات التي تمت على الاتفاقية والتي تؤمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح أن الشركة تنوي استخدام التدفقات النقدية من توزيعات الأرباح لتقليص حجم الدين لخفض التكاليف التمويلية وتعزيز ربحية الشركة.

وقال نيك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، تسمح هذه الاتفاقية لشركة فودافون مصر بمواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات ومن ثم نمو الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة والعمل مع المصرية للاتصالات والحكومة، لتحقيق رؤية الدولة في الرقمنة والشمول المالي.