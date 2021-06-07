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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

12:40 م الإثنين 07 يونيو 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 810 جنيهات، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 694 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4480 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب 6.1 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.33%؛ ليسجل سعر الأوقية 1885.4 دولار، في الساعة 12:17 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

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