غرفة القاهرة التجارية تنظم ندوة لشرح نظام التسجيل الجمركي المسبق

كتبت-شيرين صلاح:

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأحد ندوة عن نظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات.

وتهدف الندوة لتعزيز الشراكة بين الجمارك والمجتمع التجاري وتوضيح آليات تطبيق النظام والرد على كافة الاستفسارات التي من شأنها التطبيق الجيد الذي يفيد الجميع ويحقق المصلحة العامة، وفقا لبيان الغرفة.

وبحسب بيان الغرفة، شارك عددا من ممثلي مصلحة الجمارك في الندوة من بينهم محمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، والدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، وعاصم صلاح فتح الله مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية، والمهندس خالد ناصف سليم مستشار التكنولوجيا للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية.

وافتتح فعاليات الندوة نيابة أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة.

وشهدت الندوة حضورا مكثفا من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء، وأعضاء الشعب التجارية، وعددا كبيرا من منتسبي الغرفة في الأنشطة المختلفة خاصة المستوردين، والمصدين، وأصحاب شركات الشحن ومستخلصي الجمارك.

وشرح مسؤولو الجمارك دورة الإجراءات الخاصة بآلية تطبيق هذا النظام وتلقي كافة تساؤلات واستفسارات من المجتمع التجاري والرد عليها.

وطالب أحمد الوسيمي عقب انتهاء الحوار بين منتسبي الغرفة ومسؤولي الجمارك بضرورة إعداد مذكرة شاملة وتوضيحية عن مقترحاتهم، خاصة أن هناك بعض القطاعات التي قد يكون لها طبيعة خاصة مثل الأدوية والسيارات وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تحتاج مزيدا من التوضيح لمسؤولي الجمارك لتفادي أي معوقات قد تحدث فيما بعد، على أن يتم رفع هذه المذكرة خلال أيام قليلة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاستكمال الحوار البناء الذي بدأ اليوم فيما يتعلق بالتسجيل المسبق.

وقال مسئولو الجمارك، إن هناك لجنة شكلها رئيس مصلحة الجمارك مهمتها زيادة التواصل مع المجتمع التجاري ومعرفة مقترحاتهم ومطالبهم حول هذا النظام من أجل الوصول في النهاية إلى حل كافة المشاكل التي قد تواجه المجتمع التجاري، وأن هذا نظام المعلومات المسبقة للشحنات الذي بمقتضاه يتم إتاحة البيانات والمعلومات ويستقبل بيانات ومستندات الشحنة الإلكترونية من المستورد المصري والمصدر الأجنبي قبل شحن البضائع من الخارج.

ويمنح النظام الموافقة على الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية ويهدف النظام لعدة أهداف منها تقليل زمن الافراج الجمركي وانخفاض التكاليف وحماية المستهلك عن طريق معرفة هوية السلعة ومصدرها الأصلي بحيث يكون معلوم وهو نظام ليس بجديد ولكنه طبقا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك والتجارة العالمية، بحسب البيان.

الأحد.. غرفة القاهرة تنظم ندوة عن التسجيل الجمركي المسبق

مستوردون: التسجيل المسبق للشحن يقضي على البضائع المهربة.. ومخاوف من التطبيق