UGT: مخزون الشركة من الرقائق الإلكترونية يكفي لنهاية العام

كتب-علاء حجاج:

قال يوسف عثمان مدير تطوير الأعمال وعضو مجلس إدارة مجموعة UGT إن الشركة لم تتأثر بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية بسبب توقعها حدوث أزمات قد تؤثر على الصناعة ما جعلها توفر مخزون من المكونات يكفي الصناعة حتى نهاية عام 2021.

وضمن شركات مجموعة UGT شركة يونيون إير التي تبيع أجهزة كهربائية مختلفة.

وأضاف عثمان خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة اليوم الأحد أن الشركة أطلقت مبادرة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية بالصعيد فيما يتعلق بصناعة الأجهزة المنزلية وذلك في 6 محافظات هي الأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط وبني سويف والمنيا.

وتشمل هذه المبادرة إنشاء مركزين للتدريب و6 مراكز لوجيستية لدعم مراكز الصيانة في الصعيد.

وأوضح عثمان أن الشركة تصنع منتجاتها في السوق المصري من خلال مصانعها بنسبة مكون محلي لا يقل عن 70٪ وتغطي الشركة السوق المحلي من المنتجات المنزلية كذلك تصدر للأسواق الخارجية وخاصة لمنطقة دول الخليج وعدد من دول شمال إفريقيا.

وشدد على وجود طلب عالي على منتجاتنا بالأسواق الخارجية وهي أعلى من طاقتنا الإنتاجية الحالية.

وكشف عن تقديم الشركة لمذكرة لوزارة الصناعة لإعفاء مكونات التصنيع من الجمارك وخاصة في ظل إعفاء المنتجات التركية من الجمارك بسبب اتفاقية تجارية وهو الأمر الذي يؤثر على الصناعة المحلية.