وزيرة التعاون الدولي تلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي لتعزيز العلاقات المشتركة

كتب مصطفى عيد:

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائية؛ بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن الاجتماع جاء في إطار اللقاءات التي تعقدها مع المسئولين الدوليين، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها، وضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في دورته الرابعة والعشرين التي عُقدت في الفترة من 2-5 يونيو 2021، ممثلة عن مصر.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مثل مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وبحثت زيادة حجم التبادل التجاري، وجذب مزيد من الاستثمارات الروسية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والمشروعات القومية الجديدة، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية والتأكيد على إمكانية الاستفادة من السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الروسية لأسواق الدول العربية والأفريقية.

كما ناقشت توريد 1300 عربة قطار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج الروسية، وكذلك التطرق لأهمية مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد، وفقًا للبيان.

وتحدثت «المشاط»، عن العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وروسيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري 3.8 مليار دولار في عام 2019، وتعتبر مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في قارة أفريقيا، متطلعة لمزيد من العمل المشترك في سبيل تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات التجارية.

ويعد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي هو حدث تجاري واقتصادي ينظم سنوياً في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2006، ويعد المنتدى منبراً عالمياً رائداً للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم.