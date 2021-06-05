الغرف التجارية: لا صحة لارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق

كتبت-شيرين صلاح:

نفى الاتحاد العام للغرف التجارية تقريرًا تفيد بارتفاع أسعار٩٠ سلعة بالأسواق، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولم يصدر عن الغرف التجارية.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي اليوم أن هذه التقارير لا يأتي منها سوى اضطراب في حركة الأسواق كما يفتح مجالا لضعاف النفوس من استخدام هذه النوعية من الأخبار المغلوطة في استغلال المواطنين.

وتلقى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تقريرا من غرفة عمليات ومتابعة الأسواق التابعة للاتحاد والتي تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات جاء فيه أن تحرك الأسعار ارتفاعا جاء في بعض المواد الخام كالخشب والحديد، بعض المعادن، والزيوت نتيجة لارتفاع الطلب بالأسواق العالمية وكذلك قيام بعض الدول الأوروبية بتخفيف القيود المفروضة على حركة التجارة مع تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا وزيادة أعداد متلقي اللقاح المضاد للفيروس.

ورصد التقرير تراجع أسعار الدواجن والأسماك والألبان والخضر الطازجة خلال الشهر الماضي بنسب تتراوح من 10 الى 15% مقارنة بالشهر السابق له، فيما شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا نسبيا بكافة المحافظات عند مستواها الشهري.

وأضاف أن بعض أسعار الفاكهة شهدت ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية وكذلك أغلب الخدمات (إيجارات الشقق - خدمات تعليمية - مستشفيات) استقرارا في الأسعار، بالإضافة إلى استقرار أسعار وسائل النقل بالرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين.

وشهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات طفيفة نتيجة لارتفاع أسعار الخامات المكونة لها.

وقال العربي إن ما يقدمه اتحاد الغرف التجارية من تقارير يعتمد على تحري الدقة الشديدة في تقديم المعلومة والحيادية في العرض كما يستند لقراءة محترفة لكافة المتغيرات في الأسعار على مستوى كافة المحافظات.