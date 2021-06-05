البريد يصدر بطاقة بريد تذكارية وكارت "بوستال" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي

كتب-علاء حجاج:

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً وكارت "بوستال" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يقام في 8 من شهر يونيو من كل عام بهدف نشر التوعية البيئية وتوضيح المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه نحو الأخذ بجميع الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

وقال شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن استعادة النظم البيئية أمر هام، والتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوحي للإنسان أصبح ضرورة مُلِحَّة، ولا بد من مشاركة جميع أفراد المجتمع في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها بما يضمن بناء مستقبل متوافق مع الطبيعة، يحافظ على صحة الإنسان ويعيد التوازن الطبيعي.

وأضاف أن الهيئةُ القوميةُ للبريد بادرت بإصدار بطاقةَ بريدٍ تذكاريةً بالإضافة إلى كارت "بوستال" بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي، وذلك للمساهمة في التوعية بأهمية استعادة النظم البيئية.

وأوضح فاروق أن البريد المصري يحرص دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية التي توثق جميع المناسبات والأحداث الهامة.

وجدير بالذكر أن كارت "بوستال" هو أحد الإصدارات التي تهم هواة جمع الطوابع البريدية والسائحين والمواطنين لاستخدامه في المراسلات الداخلية والخارجية والتهنئة بالأعياد والمناسبات، كما أن مساحة البطاقة (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف، ومتعددة الألوان أوفست، وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية الـ QR Code التي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالإصدار.