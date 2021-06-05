المصرية للاتصالات تبدأ إجراءات تطعيم العاملين بها وأسرهم بلقاح كورونا

كتب- علاء حجاج:

دعت الشركة المصرية للاتصالات موظفيها من خلال بيان داخلي لتسجيل بياناتهم وأسرهم على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وشرحت الشركة المصرية للاتصالات من خلال البيان لموظفيها طريقة التسجيل والخطوات تمهيدا لمنحهم اللقاح بمقرات الشركة المختلفة بداية من المقر الرئيسي بالقرية الذكية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وحددت الشركة بالبيان يوم 8 يونيو الجاري حد أقصى لتسجيل الموظفين لبياناتهم لبدء إجراءات التطعيم.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد طلب من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تحفيز العاملين بها على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا بصفة عامة وعلى الأخص موظفي الفروع ومراكز الخدمة المتعاملين مباشرة مع المستخدمين.

ووجه الجهاز شركات المحمول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة وذلك خلال تقديم كافة الخدمات للمستخدمين بفروعها ومراكز الخدمة التابعة لها.

وذلك ضمن إطار حرص الجهاز على دعم خطة الدولة للحد من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، والحرص على سلامة مستخدمي خدمات الاتصالات المتعاملين مع فروع ومراكز الخدمة الخاصة بالشركات.