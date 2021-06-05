ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 35ر179 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 39ر34756 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 04ر37 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 89ر4229 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر199 نقطة ، أو 5ر1% ، ليصل إلى 49ر13814 نقطة.​