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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:17 ص السبت 05 يونيو 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 35ر179 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 39ر34756 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 04ر37 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 89ر4229 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 98ر199 نقطة ، أو 5ر1% ، ليصل إلى 49ر13814 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الرئيسية

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