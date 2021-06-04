5 شركات مصرية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط 2021

كتبت-ياسمين سليم:

ضمت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021 التي أعلنت عنها مجلة فوربس الشرق الأوسط اليوم الجمعة، 5 شركات مصرية.

وتصدر البنك التجاري الدولي (CIB)، الشركات المصرية التي جاءت في القائمة، بعد أن احتل المركز 24 من أصل 100 شركة.

وبحسب بيانات فوربس بلغ صافي ربح البنك 654 مليون دولار، فيما سجلت مبيعاته 3 مليارات دولار، وكانت أصوله 27.3 مليار دولار، وبلغت قيمته السوقية 5.6 مليار دولار.

وذكرت المجلة إن البنك التجاري الدولي تأسس في 1975، ولديه حاليًا قاعدة بيانات لأكثر من 1.4 مليون عميل، بما في ذلك أكبر 500 شركة في مصر عبر الإنترنت و207 فروع.

وانخفض صافي أرباح البنك بنسبة 13% في عام 2020، بحسب فوربس.

وجاءت شركة المصرية للاتصالات في المركز الثاني للشركات المصرية التي ظهرت في قائمة فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط في 2021.

واحتلت المصرية للاتصالات المركز 64، وبلغ صافي أرباحها 310 ملايين دولار، ومبيعاتها مليار دولار، وسجلت أصولها قيمة 5.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار.

وقالت فوربس إن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من شركة فودافون مصر. وأعلنت عن زيادة بنسبة 23.7% في الإيرادات خلال 2020.

كما أن المصرية للاتصالات هي المشغل الوحيد لخدمات التليفون الأرضي في مصر.

وجاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الثالث ضمن الشركات المصرية التي ظهرت في القائمة.

واحتلت مجموعة طلعت مصطفى المركز 78 ضمن قائمة ضمت أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط.

وذكرت المجلة إن مبيعات طلعت مصطفى بلغت 900 مليون دولار وصافي أرباحها 105 ملايين دولار، فيما سجلت أصولها 7.5 مليار دولار وقيمتها السوقية 751 مليون دولار.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر من حيث الأصول والقيمة السوقية، ويمثل مشروع مدينتي أكبر مشاريع المجموعة، وفقًا لفوربس.

وتملك الشركة محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع، وتقول الشركة أنها طورت فعليًا 50% منها.

وجاءت شركة السويدي إليكتريك، في المركز الرابع بالنسبة للشركات المصرية و81 في القائمة التي تضم 100 شركة.

وبلغ حجم مبيعات الشركة 3 مليار دولار، فيما سجل صافي أرباحها 211 مليون دولار، و3.5 مليار دولار أصولها وبلغت قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار.

وتأسست الشركة عن طريق عائلة السويدي في 1938 وهي اليوم مزود عالمي لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية، وفقًا لفوربس.

وظهرت شركة الشرقية إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" في المركز الخامس بالنسبة للشركات المصرية والمركز 94 في قائمة أقوى 100 شركة بالشرق الأوسط.

وبلغت مبيعات الشركة 924 مليون دولار، وصافي أرباحها 242 مليون دولار والأصول 1.3 مليار دولار والقيمة السوقية 1.7 مليار دولار.

والشرقية للدخان هي محتكر صناعة التبغ والسجائر في مصر، كما تعمل بطريقة التصنيع للغير لبعض الشركات الأجنبية في مصر.

وتصدرت قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط في 2021، شركة أرامكو السعودية بمبيعات بلغت 229.9 مليار دولار وصافي أرباح 49 مليار دولار وأصول 510.5 مليار دولار، وقيمة سوقية 1.9 تريليون دولار، وهي أكبر شركة للنفط في العام.

وقالت فوربس إن انعكست تداعيات جائحة كورونا على ربحية وقيم الشركات. وسجلت الشركات الـمدرجة في قائمة العام الحالي مبيعات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح المجمعة 91 مليار دولار، بانخفاض 17.9% و38.5% على التوالي، مقارنة بقائمة العام الماضي.

وأضافت أن 57% من شركات القائمة سجلت تراجعًا في إيراداتها خلال عام 2020، كما انخفض صافي أرباح 67% من الشركات.

وهيمنت المملكة العربية السعودية على القائمة بـ 37 شركة تتصدرها أرامكو السعودية في المرتبة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بواقع 20 شركة بقيادة بنك أبوظبي الأول، بينما تحتل قطر المرتبة الثالثة بـ17 شركة تتصدرها مجموعة بنك قطر الوطني.