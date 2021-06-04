ارتفاع أسعار سمك البلطي وتراجع الكابوريا خلال أسبوع في سوق الجملة

كتبت-شيماء حفظي:

ارتفع سعر السمك البلطي، بينا تراجعت أسعار الكابوريا، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضية.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا، ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا بسوق العبور، اليوم الجمعة.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات اليوم الجمعة بين 30 و120 جنيهًا في سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم عند نفس مستواه في يوم الجمعة الماضي بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.