بروتوكول بين 3 شركات لإضافة التموين بالغاز الطبيعي في محطات وقود موبيل

كتب-مصطفى عيد:

وقعت شركات غازتك وكارجاس وإكسون موبيل مصر، بروتوكول تعاون لإضافة تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات وقود موبيل، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة.

وقال البيان إنه بموجب البروتوكول تبدأ المرحلة الأولى من إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط في حدود 50 محطة تليها مراحل أخرى تستهدف محطات شركة إكسون موبيل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وذكر البيان إنه قع البروتوكول المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس شريف سراج الدين العضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، وحضر التوقيع المهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة إيجاس لمتابعة تنفيذ محطات التموين.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التكامل الذي تدار به خطة التوسع في نشاط الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بالإضافة إلى الزخم والدعم الذي يحظى به من القيادة السياسية، جعله يحقق قفزات كبيرة في أعداد المستفيدين وفي عدد محطات التموين.

وأشار إلى أن التوسع في أعمال المشروع حقق الكثير من أهداف الدولة ومن أهمها زيادة الاستفادة من الغاز الطبيعي في ظل توافر إنتاجه محلياً وتعظيم المكون المحلى فيما يخص خطة مضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة كالمحطات المتنقلة لتموين السيارات والعمل على زيادة قاعدة المشاركة في المشروع من خلال تعزيز التعاون بين شركات قطاع البترول والقطاع الخاص في هذا النشاط.