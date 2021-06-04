تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الشركات بمركز متوسطي الممولين 15 سبتمبر المقبل

كتب-مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الجمعة إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين (القاهرة) ومركز كبار ممولي المهن الحرة (بمدينة نصر) بداية من 15 سبتمبر المقبل.

وطالب عبد القادر الشركة المسجلة بهذه المراكز، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ سبتمبر القادم.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في البيان إن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وقال إن أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.

وبحسب وزير المالية فإن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة.

وأوضح أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير-اشعارات دائن-اشعارات مدين) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 ملايين وثيقة، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.